Saluda Cuba nombramiento de nuevo Canciller de Senegal

La Habana, 8 sep (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, felicitó hoy a Cheihk Niang por su reciente nombramiento como ministro de la Integración Africana y de Asuntos Exteriores de Senegal.

El Canciller cubano saludó en la red social X la designación del experimentado diplomático en el puesto, el pasado sábado, cuando el premier senegalés, Ousmane Sonko, anunció una reorganización en su gabinete.

Rodríguez Parrilla ratificó en su mensaje la voluntad de Cuba de trabajar de conjunto por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

En agosto pasado se cumplieron 51 años de los vínculos diplomáticos entre Cuba y Senegal, los cuales, según la Cancillería de la nación antillana, están basados en el respeto, la solidaridad y el apoyo mutuo.

El jefe de la diplomacia cubana visitó recientemente Senegal, en visita oficial, donde sostuvo encuentros con altos funcionarios del Gobierno y el Estado, incluído el presidente, Bassirou Diomaye Faye.

Cheihk Niang se desempeñaba desde 2018 como Representante Permanente de su país ante Naciones Unidas, en Nuevo York (Estados Unidos); previamente fue embajador en Japón, Estados Unidos y Sudáfrica, y asesor diplomático del Presidente de Senegal.