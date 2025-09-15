Rinde tributo delegación del Icap a cubanos caídos en Etiopía

La Habana, 15 sep (ACN) Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap), rindió tributo hoy en Etiopía a los 163 combatientes caribeños caídos en defensa de la soberanía de la nación africana.

Según destacó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, González Llort, acompañado por Yahimi Rodríguez, directora de África del Icap, miembros de la misión diplomática de La Habana en Addis Abeba y de las asociaciones de solidaridad, depositaron ofrendas florales ante los dos murales con los retratos impresos en placas de bronce de esos mártires.

En el encuentro, realizado en el Parque de la Amistad Etiopía-Cuba, fue recordado el sacrificio de los combatientes internacionalistas que entregaron sus vidas en defensa del país africano el 5 de marzo de 1978.

Se reafirmó el compromiso de mantener vivo el legado de solidaridad y fraternidad que une a ambas naciones, ejemplo imperecedero de la lucha por la justicia y la dignidad de los pueblos.

La delegación del Icap llegó a Etiopía el jueves pasado procedente de Ghana y su agenda de trabajo incluyó reuniones con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, del gobernante Partido de la Prosperidad, de la Cámara de Representantes del Pueblo (Parlamento) y representantes de las distintas asociaciones de solidaridad.