Reitera Cuba en la ONU apoyo a Venezuela y a Palestina

La Habana, 27 sep (ACN) El apoyo al gobierno bolivariano y chavista de Venezuela y la solidaridad con el pueblo palestino, guiaron hoy la intervención de Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Según informó la Cancillería en su perfil de X, el jefe de la diplomacia cubana reafirmó el rechazo a las amenazas de agresión contra Venezuela y el total apoyo al gobierno bolivariano y chavista de la hermana nación latinoamericana y caribeña, así como a la Unión Popular-Militar encabezada por el presidente Nicolás Maduro Moros.

En su discurso, reiteró la más firme solidaridad de Cuba con el pueblo palestino y con su justa causa a favor de la libertad, la independencia y el fin de la ocupación sionista.

Si el Consejo de Seguridad se muestra impotente por motivo del veto que ejerce o amenaza con ejercer Estados Unidos, y no es capaz de adoptar medidas efectivas para cesar tanta barbarie, esta Asamblea General tiene el deber y la capacidad de impulsar medidas concretas sin demora, aseguró el ministro cubano.

El Canciller afirmó que como mínimo, se debe declarar de modo inequívoco el derecho de Palestina a ser Estado miembro de la ONU, con las fronteras previas a 1967, su capital en Jerusalén Oriental y el derecho al regreso de los refugiados.

No ha habido una respuesta global eficaz a los graves desafíos actuales; no podría haberla porque el orden mundial vigente refleja una era pasada, cuando la mayoría de los países en desarrollo ni siquiera existían como Estados independientes, expresó el Canciller.

Rodríguez Parrilla subrayó que la prioridad más urgente es crear un nuevo orden internacional que garantice la paz, el derecho al desarrollo, la igualdad soberana, la participación y representación de los países en desarrollo en las decisiones de política a nivel global que proporcione el bien común y la prosperidad en armonía con la naturaleza, y asegure el ejercicio de todos los derechos humanos a todas las personas.

El debate del 80 período de sesiones comenzó el martes 23 de septiembre y concluye el lunes 29 de septiembre de 2025 bajo el lema "Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos".