Refrendan Cuba y Vietnam cooperación en materia de Justicia

La Habana, 11 ago (ACN) La disposición de profundizar lazos históricos de colaboración entre Cuba y Vietnam signó hoy, en esta capital, un encuentro entre Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro cubano de Justicia, y su homólogo en esa nación del Sudeste Asiático, Nguyen Hai Ninh.

Silvera Martínez expresó que constituye un motivo de honor, alegría y compromiso recibir en la sede del Ministerio de Justicia (Minjus) a los hermanos vietnamitas, referentes en muchas de las tareas impulsadas en la actualidad por el organismo.

El titular del sector informó al visitante sobre los principales cambios jurídicos en el país, entre los cuales se incluye la transformación digital de los servicios jurídicos y la implementación de nuevas disposiciones para el ejercicio de las funciones atribuidas a la institución.

De igual manera, invitó a los presentes a participar en el evento internacional Juriscuba, previsto a realizarse en febrero del año próximo, una de las citas mejor posicionadas en la mayor de las Antillas para el intercambio profesional y la promoción de ideas y prácticas innovadoras.

Nguyen Hai Ninh aseguró que Vietnam no olvida los gestos solidarios de la nación caribeña en los momentos más complejos del conflicto contra las fuerzas de ocupación imperialistas, y las demostraciones de amistad del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz al visitar las zonas liberadas.

Expresó así la voluntad de afrontar de conjunto con las autoridades cubanas los nuevos retos y cambios profundos que en materia de Derecho y legalidad se han producido en la arena internacional en tiempos recientes.

Cuba es un ejemplo del heroísmo revolucionario, de internacionalismo y los principios que son faro y guía en la construcción del socialismo, añadió.

El espacio antecedió a la firma de un Acuerdo entre el Gobierno de la República de Cuba y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam sobre la ejecución del Proyecto de Asistencia Técnica al Minjus, para el fortalecimiento de sus capacidades para la elaboración de leyes y la prestación de servicios.

Tras la rúbrica del documento, ambas partes coincidieron en que el mismo impactará de manera considerable al ejercicio de las atribuciones conferidas al Minjus y en elevar la calidad en el cumplimiento de sus responsabilidades para con la población.

Dada la cercanía de fechas, la ratificación del convenio estuvo dedicada al aniversario 99 del natalicio del Fidel Castro, a conmemorarse el próximo 13 de agosto, y con vistas al centenario del líder histórico de la Revolución cubana, a celebrarse en 2026.

El Minjus y su homólogo vietnamita mantienen intercambios sistemáticos que se han fortalecido en el transcurso de la última década.

A partir del 2013, con la rúbrica del Acuerdo de Cooperación marco, se han firmado disímiles convenios que promueven la capacitación e intercambio de profesionales del sector registral y notarial, la informatización de los servicios, el estudio de las técnicas legislativas y el intercambio de experiencias y material bibliográfico.