Rechazan cubanos en México reunión de la derecha regional

La Habana, 29 sep (ACN) La Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí expresó hoy su rechazo en Ciudad de México a una reunión convocada por sectores de la derecha latinoamericana prevista para mañana 30 en la capital azteca.

En una declaración, según precisó la Agencia Informativa Latinoamérica, Prensa Latina, la organización señaló que algunos cubanos confirmaron su asistencia al evento, actitud que calificó como falta de compromiso con su tierra y con el legado del Héroe Nacional José Martí.

Consideró indignante que quienes apoyan al Estado que mantiene un bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba pretendan presentarse como portadores de soluciones para la región.

La Asociación recordó que ese cerco ha intentado rendir por hambre y necesidad al pueblo cubano, violando derechos humanos y normas del derecho internacional.

Precisó que la cita, promovida por el Foro América Libre, no representa los intereses de los pueblos latinoamericanos, sino los de élites que buscan perpetuar la dependencia y el sometimiento al imperialismo.

Frente a ese escenario, reafirmó que Cuba cuenta con la solidaridad internacional y la resistencia de su pueblo como trincheras de dignidad.

Desde hace más de seis décadas, Estados Unidos aplica contra la isla un bloqueo económico, comercial y financiero, endurecido en enero último mediante una orden ejecutiva firmada por el mandatario Donald Trump.

La falta de acceso a combustibles derivada de ese recrudecimiento afecta la generación de electricidad, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua.

Paralelamente, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, agradeció la solidaridad de la activista política Bertha Luján, quien destacó la importancia de fortalecer los lazos históricos entre ambos pueblos.

Martínez, según precisó la Embajada de Cuba en México desde su perfil en la red social Facebook, subrayó que México ha sido uno de los países que más ha ayudado a Cuba en medio de la escalada de agresiones de Estados Unidos, y mencionó el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la mandataria actual Claudia Sheinbaum.

Luján calificó como crimen de lesa humanidad el bloqueo impuesto por Washington y exaltó la labor de la brigada médica cubana en zonas apartadas de México.