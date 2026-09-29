Destaca Fiscalía rendición de cuenta ante Consejo de Estado sobre Ley 160

ACN | Fiscalía General de la República de Cuba en Facebook

La Habana, 29 sep (ACN) La Fiscalía General de la República destacó hoy desde su perfil en la red social Facebook y su web institucional que rindió recientemente cuenta ante el Consejo de Estado sobre el cumplimiento de la Ley No. 160 de 2022, norma que regula su organización y funcionamiento.

La disposición fue aprobada en diciembre de 2022 por la Asamblea Nacional del Poder Popular, publicada en la Gaceta Oficial en enero de 2023 y puesta en vigor el 10 de mayo de ese año.

Su reglamento se emitió en octubre de 2023 mediante el Decreto Presidencial No. 679, resultado de un proceso de construcción colectiva con órganos, organismos, entidades y expertos, así como de la contribución de los diputados.

La evaluación incluyó el cumplimiento de la misión constitucional de la Fiscalía: control de la investigación penal, ejercicio de la acción penal pública y supervisión de la legalidad, además de resultados en atención a la población, protección de personas vulnerables y transformación digital.

Entre los indicadores reportados se destacaron más de 11 mil acciones de capacitación, 23 mil 597 controles en establecimientos penitenciarios y la implementación del Expediente Digital Electrónico, junto a proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

La Fiscalía señaló avances en procesos penales, asuntos jurisdiccionales y comunicación social, aunque reconoció insuficiencias pendientes de solución, como disposiciones sobre responsabilidad patrimonial y cooperación jurídica internacional.

Para 2026 se proyectó fortalecer la gestión del capital humano, consolidar acciones con el Ministerio del Interior, concluir el Sistema de Gestión de la Calidad y avanzar en transformación digital e inteligencia artificial.