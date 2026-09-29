Presente delegación cubana en reunión sobre contaminación por plástico

La Habana, 29 sep (ACN) Una delegación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) asiste en Bangkok a la Segunda Reunión Informal Presencial de Jefes de Delegación del Comité Intergubernamental de Negociación, dedicada a elaborar de un instrumento jurídicamente vinculante para enfrentar la contaminación por plásticos, incluido el medio marino.

El grupo lo integran Héctor Conde Almeida y Yulieska Ortega Cámbara, representantes de su organismo, y Pedro Pablo San Jorge Rodríguez, embajador de Cuba en ese país del sudeste asiático, informó el Citma en una nota en su perfil de la red social en Facebook.

Añadió que en la ceremonia de inauguración, la delegación nacional denunció los negativos efectos de las medidas coercitivas unilaterales violatorias del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular del bloqueo económico, comercial y financiero de sucesivas administraciones de los EE.U. por más de 60 años, agravado por un ilegal cerco energético desde inicios de 2026 que equivale a un bloqueo naval.

Las deliberaciones del encuentro concluyen mañana con la presencia de representantes de 161 naciones, que busca movilizar la voluntad política, encontrar formulaciones de texto de compromiso y acercar las posiciones de los países y grupos regionales con vista a facilitar la adopción del futuro Tratado global contra la contaminación por plástico, aprobado en marzo de 2022 durante la quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Cuba participa en esta cita con el firme propósito de contribuir activamente a los debates y resultados, y sus delegados abogan por la defensa del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, la movilización de recursos financieros predecibles, la asistencia técnica, la creación de capacidades y la transferencia de tecnología en términos favorables para los países en desarrollo, en especial los Pequeños Estados Insulares, que resultan desproporcionadamente afectados por la contaminación por plástico.

Así reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y la búsqueda de soluciones sostenibles frente a uno de los mayores desafíos globales de nuestro tiempo.