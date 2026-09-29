Escolares realizarán hoy elecciones en homenaje a Paquito González

La Habana, 29 sep (ACN) El Ministerio de Educación (Mined) informó que hoy se celebrarán por todo el país las elecciones pioneriles en todas las escuelas de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), en homenaje al mártir infantil Francisco González Cueto (Paquito).

Según precisó el Mined desde su perfil en la red social Facebook, los estudiantes de cuarto a noveno grado eligirán a sus representantes en colectivos y destacamentos, mediante voto público y directo en la enseñanza primaria y secreto en la secundaria básica.

El proceso rinde tributo a Paquito González Cueto, niño de 13 años que cayó abatido por un disparo el 29 de septiembre de 1933 en La Habana durante el homenaje popular a Julio Antonio Mella, convirtiéndose en símbolo de la infancia comprometida con la causa revolucionaria.

González Cueto nació en 1919 en Pueblo Nuevo, La Habana, en el seno de una familia obrera, y se integró a la Liga de los Pioneros, organización infantil vinculada al movimiento comunista, participando en actos políticos y culturales.

Su muerte lo convirtió en primer mártir pionero de Cuba, recordado como ejemplo de valentía y conciencia revolucionaria infantil.

Desde entonces, su nombre ha sido perpetuado en escuelas, hospitales y organizaciones juveniles.