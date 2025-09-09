Ministra cubana asiste a acto por alfabetización en Honduras

La Habana, 9 sep (ACN) Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, arribó hoy a Honduras para participar en los actos oficiales de la Declaratoria de ese país como Territorio Libre de Analfabetismo.

Según publica el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, durante su visita la titular sostuvo un encuentro con la dirección nacional de la Brigada Educativa Cubana, donde se evaluaron los resultados del Programa de Alfabetización implementado en el país, así como el impacto de la cooperación bilateral en el ámbito educativo.

La publicación resalta que la metodología cubana “Yo Sí Puedo”, aplicada por 135 colaboradores —el 86 por ciento mujeres— ha sido clave en este logro, de ellos, 113 poseen grados de maestría o doctorado.

Trujillo Barreto, acompañada del embajador cubano en Honduras, Juan Roberto Loforte Osorio, reafirmó el compromiso de Cuba con el desarrollo social y educativo de esa nación, destacando la solidaridad como pilar de la cooperación entre ambos pueblos.