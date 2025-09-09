Detallan funciones de Alta Fiscalización a diputados de Cuba

ACN | Tomada del Facebook del Ministerio de Justicia de la República de Cuba

La Habana, 9 sep (ACN) Óscar Manuel Silvera Martínez, titular del Ministerio de Justicia (MINJUS), explicó a diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de todas las provincias, las funciones esenciales que desempeña la institución en el ejercicio de la Más Alta Fiscalización.

Según publica hoy el perfil oficial del MINJUS en la red social Facebook, en el encuentro por videoconferencia Silvera Martínez detalló las funciones esenciales que desempeña la institución en este proceso de control parlamentario.

El ministro destacó que la Alta Fiscalización permite profundizar en el cumplimiento de las misiones del MINJUS, con énfasis en la calidad de los servicios jurídicos que se prestan al pueblo, y subrayó que no solo fortalece la transparencia institucional, sino que también impulsa la mejora continua de los procesos internos, en consonancia con los principios de legalidad socialista y participación ciudadana.

Para los colectivos laborales y directivos del sector esta iniciativa representa un movimiento de masas que refleja el compromiso de cada entidad con el perfeccionamiento de su labor.

En palabras del ministro, se trata de una oportunidad para consolidar la cultura del control, elevar la eficiencia y reafirmar el papel del MINJUS como garante del orden jurídico en el país.

Acompañaron a Silvera Martínez, Julio García Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de Atención al Sistema del Poder Popular y Órganos del Estado, y José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP.