Cuba y China refuerzan alianza tecnológica bilateral

La Habana, 9 sep (ACN) Eduardo Martínez Díaz, vice primer ministro de Cuba, informó hoy a través de su perfil oficial de la red social X sobre la reunión de trabajo sostenida junto a la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich, con el ministro de Industria e Infocomunicaciones de la República Popular China, Li Lecheng.

Junto a la Ministra @MayraArevich, sostuvimos una reunión de trabajo con el Ministro de Industria e Infocomunicaciones de #China. Revisamos los proyectos conjuntos para incrementar la banda ancha y fortalecer las telecomunicaciones en #Cuba. 🧵 pic.twitter.com/eljW7Qpohe — Eduardo Martínez Díaz (@EdMartDiaz) September 9, 2025

El alto dirigente subrayó que durante el encuentro ambas delegaciones revisaron los proyectos conjuntos orientados a incrementar la capacidad de banda ancha y fortalecer el sistema de telecomunicaciones en Cuba, esfuerzos bilaterales por impulsar la transformación digital y el acceso equitativo a las tecnologías de la información.

Martínez Díaz y Arevich recorrieron el Centro de Inteligencia Artificial de la provincia de Hebei, donde conocieron de primera mano los avances en la aplicación de esa tecnología en sectores estratégicos como la salud, la agricultura, la logística, el transporte y las finanzas.