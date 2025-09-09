Gira por Asia: nuevo punto de partida para concretar acuerdos

La Habana, 9 sep (ACN) Tras culminar una gira oficial por Vietnam, China y Laos, Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, resaltó hoy el afán de su país de trabajar en la concreción de todo lo acordado.

El periplo, iniciado el domingo 31 de agosto por Hanoi, estuvo enfocado en fortalecer los lazos bilaterales con las tres naciones, con las cuales Cuba mantiene vínculos diplomáticos de larga data.

Por invitación del Partido y Gobierno de Vietnam, Díaz-Canel participó el 2 de septiembre en el acto por el aniversario 80 de la Revolución de Agosto y el Día Nacional.

Asimismo, la delegación cubana conmemoró junto a autoridades de la nación indochina los 65 años de nexos diplomáticos (establecidos el 2 de diciembre de 1960), en un acto donde Díaz-Canel afirmó que los lazos entre Cuba y Vietnam se consolidan en todos los ámbitos: partidista, parlamentario, de defensa y seguridad, judicial, de las organizaciones obreras, de las mujeres, de los jóvenes comunistas y de la solidaridad.

La agenda del jefe de Estado incluyó encuentros con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam; el Presidente, Luong Cuong; el primer ministro, Pham Minh Chinh, y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.

Ambas partes intercambiaron acuerdos relacionados con la producción de arroz en Cuba en el periodo 2025-2027, la cooperación en salud, el establecimiento de una empresa conjunta entre el Instituto Verde y Labiofam, entre otros.

Al proseguir con la gira, en Beijing, la capital China, la delegación cubana participó el 3 de septiembre en el desfile militar por el aniversario 80 de la victoria en la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa.

Díaz-Canel también sostuvo un encuentro con su homólogo, Xi Jinping, en el cual abordaron temas relacionados con la cooperación bilateral, y en especial, de la comunidad de futuro compartido China-Cuba.

Además, se anunció la firma de 11 documentos de cooperación, entre ellos, los relacionados con la Franja y la Ruta de la Seda, las consultas políticas, la cooperación práctica, los intercambios culturales y la Iniciativa para la Seguridad Global.

Díaz-Canel realizó visitas a lugares de interés histórico y socioeconómico de China, y asistió a actividades por los 65 años de nexos diplomáticos bilaterales, establecidos el 28 de septiembre de 1960.

Como última parada de la gira por Asia, la delegación de la mayor de las Antillas llegó el 6 de septiembre a la capital de Laos, Vientián, donde el mandatario cubano se reunió con Thongloun Sisoulith, secretario general del Partido Popular Revolucionario Lao y presidente de la República; con el primer ministro, Sonexay Siphandone; y con Chaleun Ylapaoher, vicepresidente de la Asamblea Nacional y presidente de la Asociación de Amistad Laos-Cuba.

Thongsavanh Phomvihane, ministro de Relaciones Exteriores de Laos, destacó que la visita de Estado de Díaz-Canel tendrá un impacto muy positivo para ampliar las relaciones bilaterales, en declaraciones al equipo de prensa que acompañó al mandatario, publicadas en el sitio de la Presidencia de Cuba.

La delegación oficial cubana estuvo integrada por los miembros del Buró Político del Comité Central del PCC Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, y el General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

También estuvieron presentes Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del Comité Central; y los ministros Oscar Pérez-Oliva Fraga, de Comercio Exterior, e Ydael Pérez Brito, de Agricultura.