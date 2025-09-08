Felicita Díaz-Canel a su homólogo de Guyana por reelección

La Habana, 8 sep (ACN) Felicito a Mohamed Irfaan Ali por su reelección como presidente de la República Cooperativa de Guyana, expresó hoy Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en su cuenta de la red social X.

El jefe de Estado cubano deseó éxitos á Irfaan Ali en su nuevo mandato, al tiempo que ratificó la voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación entre sus países.

Irfaan Ali tomó posesión este domingo 7 de septiembre para un segundo mandato, después de que su Partido Progresista del Pueblo-Cívico ganara la semana pasada las elecciones generales tras obtener más de 242 mil votos, aproximadamente el 55 por ciento de los apoyos, y hacerse con ocho de los diez distritos que conforman el país.

Cuba y Guyana establecieron relaciones diplomáticas en diciembre de 1972 y desde entonces sostiene lazos de cooperación, amistad, solidaridad y respeto mutuo.