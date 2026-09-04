Directiva de la Unesco llegó a Cuba en visita oficial

La Habana, 4 sep (ACN) Lidia Arthur Brito, subdirectora general de Prioridad África y Relaciones Exteriores de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), llegó hoy a Cuba en visita oficial orientada al fortalecimiento de la cooperación en áreas estratégicas entre el organismo internacional y la nación caribeña.

Durante su estancia la distinguida representante de la Unesco sostendrá encuentros con autoridades de los ministerios de Educación, Educación Superior, Comunicaciones y Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, e intercambiará con otros directivos de alto nivel, informó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) en su sitio web.

Según la publicación, la visita se produce en un contexto significativo, tras la conmemoración el pasado 29 de agosto del 79.º aniversario del ingreso de Cuba a la Unesco, acontecimiento que marcó el inicio de una relación histórica e ininterrumpida.

Recordó el Minrex que ese mismo año se creó la Comisión Nacional Cubana de la Unesco, consolidando institucionalmente un vínculo que ha perdurado y se ha fortalecido a lo largo de las décadas.

Cuba mantiene una activa relación de cooperación con la Unesco en proyectos destinados a fortalecer capacidades nacionales y contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.