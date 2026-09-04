42.ª Feria Internacional de La Habana llegará en formato híbrido

La Habana, 4 sep (ACN) Ante el complejo contexto actual provocado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, la edición 42 de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026) se realizará de manera híbrida, del 24 al 26 de noviembre próximo.

Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro cubano y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, expresó hoy en conferencia de prensa que la realización de este evento refleja la voluntad del país de no renunciar al proceso de crecimiento económico y de transformación social.

Señaló que como en las ediciones anteriores, Cuba invita a entidades y empresarios extranjeros a participar en este espacio, que se presenta como un escenario idóneo para compartir experiencias y establecer alianzas comerciales.

Pérez-Oliva Fraga destacó que un elemento esencial dentro de FIHAV 2026 será la oportunidad de informar a los socios de Cuba sobre el proceso de implementación de las transformaciones económicas y sociales en el sector, las cuales tienen el objetivo de otorgar mayor flexibilidad en los negocios que sostengan con la nación.

Añadió que otro de los aspectos importantes es la posibilidad de seguir transitando en el camino del fortalecimiento de relaciones con los cubanos residentes en el exterior a partir de las posibilidades que brindan también las transformaciones.

Puntualizó que a pesar de que la feria será híbrida, los expositores podrán exhibir sus productos de manera virtual y cada participante podrá interactuar mediante las plataformas que se dispongan en cada uno de los encuentros en los que se abordarán temáticas interesantes, entre ellas, el uso de la inteligencia artificial y el desarrollo de productos y servicios exportables.

Explicó además, que el 26 de noviembre se realizará un foro de negocios en formato presencial que permitirá trazar nuevas estrategias teniendo en cuenta el contexto internacional.

Con respecto a este foro, Antonio Luis Carricarte Corona, presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, expuso que el encuentro será la plataforma para que las diferentes empresas puedan presentar sus proyectos y que entidades nacionales y extranjeras puedan impulsar encadenamientos que beneficien no solo la economía, sino también a la sociedad.

Argumentó que una de las perspectivas es que la mayor de las Antillas pueda mostrar sus potencialidades dentro del mercado internacional a partir de sus productos nacionales.

En la conferencia se informó que la convocatoria para participar en FIHAV 2026 estará disponible desde el 15 de septiembre al 15 de noviembre próximo.

Participaron en el encuentro representantes del grupo empresarial Palco y parte del cuerpo diplomático acreditado en Cuba.