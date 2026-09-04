Evaluó Minrex prioridades de política exterior en reunión virtual

La Habana, 4 sep (ACN) Elio Rodríguez Perdomo, viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), informó en la red social Facebook que se realizó este jueves en la sede del organismo una reunión con jefes de misiones diplomáticas de la isla en el exterior.

El encuentro, realizado por videoconferencia, estuvo presidido por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, acompañado por Gerardo Peñalver Portal, viceministro primero del organismo.

Participaron además viceministros, altos directivos y trabajadores del servicio exterior, quienes abordaron temas vinculados al quehacer diplomático y las prioridades de la política exterior cubana.

Rodríguez Perdomo señaló que se analizó la compleja situación que enfrenta el país, marcada por el cerco energético, el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y las sanciones secundarias que buscan asfixiar la economía nacional.

Se evaluaron las prioridades de las misiones diplomáticas para lo que resta de 2026 y 2027, con la certeza de que la diplomacia revolucionaria seguirá defendiendo a Cuba, acompañando al pueblo y contribuyendo a la defensa de la Patria, la Revolución y el socialismo.

El Minrex ha denunciado de manera sistemática ante la comunidad internacional la política de hostigamiento y genocidio aplicada por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, la cual pretende derrocar a la Revolución.

En sus declaraciones oficiales, el Minrex ha subrayado que estas acciones coercitivas buscan asfixiar económicamente al país y socavar su soberanía, afectando directamente a la población en todos los ámbitos de la vida nacional.