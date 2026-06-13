Denunció Canciller cubano propaganda de EE. UU. sobre ayudas

La Habana, 13 jun (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, denunció hoy que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confunde constantemente, con total intención, las cifras y la respuesta de Cuba sobre los montos de ayuda anunciados por su gobierno desde noviembre de 2025.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el Canciller cuestionó qué pueden significar 100 millones de dólares (USD), cuando el bloqueo y el cerco energético impuestos por el gobierno estadounidense al país caribeño provocan afectaciones anuales de más de cinco mil millones de USD.

El Secretario de Estado de #EEUU confunde constantemente, con total intención, las cifras y la respuesta de #Cuba sobre los montos de ayuda anunciados por su gobierno desde noviembre de 2025.



Desde el primer anuncio, la posición cubana se ha mantenido invariable: nuestro… pic.twitter.com/Oh7F2gpdJy — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 13, 2026

Sostuvo que desde el primer anuncio la posición cubana se ha mantenido invariable: "nuestro Gobierno no rechaza ni obstaculiza la ayuda que se ofrece sin condicionamientos, por muy cínica y ridícula que esta parezca".

Rodríguez Parrilla señaló que a Washington le tomó más de seis meses concretar el envío total de la primera ayuda, valorada en tres millones de USD, y cerca de cuatro meses enviar una parte de los seis millones de USD anunciados; ¿cuánto podría tomarles concretar la de los 100 millones de USD? agregó.

El ministro cubano consideró que el secretario de Estado y su Departamento carecen de interés real en concretar esas ayudas en el corto plazo.

Tanta mentira y demora solo demuestran el marcado carácter propagandístico de esos anuncios, afirmó el jefe de la diplomacia cubana, quien preguntó: "¿Acaso no sería más humanitario levantar el ilegal cerco energético?"