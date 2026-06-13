Acogerá hoy el Pabellón Cuba la II Bienal de Humor Político 

La Habana, 13 junio (ACN) La quinta jornada de la II Bienal Internacional de Humor Político tendrá su espacio hoy en el Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), ubicado en calle N entre 21 y 23, en el céntrico barrio capitalino del Vedado.

En esta ocasión se realizará un taller de caricatura para jóvenes y adultos a las 11:00 a. m., seguido por el lanzamiento del concurso de la revista humorística Palante, nombrado Chispa Joven.

Más tarde, a las 2:00 p. m. el Salón de Mayo acogerá el panel Arte Joven y Humor Político, movido por tres especialistas en historia del arte: Odette Bello Algeciras, Kirenia Rodríguez y Agustín E. Ortiz, de conjunto con Yasel Toledo Garnache, presidente nacional de la AHS.

También está prevista la presentación del libro Con guarapo en vena, del escritor cubano Juan Miguel Cruz Suárez, teniendo como anfitrión del espacio al caricaturista Ismael Lema, director de la Editora Palante.