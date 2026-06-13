Impulsa Universidad de Moa proyectos sobre medioambiente

Holguín, 13 jun (ACN) La Universidad de Moa Doctor Antonio Núñez impulsa desde la ciencia proyectos dedicados a la protección del medioambiente, eje del desarrollo sostenible en ese municipio holguinero, a unos 200 kilómetros de la cabecera provincial.

Josefa Mestre Lamorú, especialista de la casa de altos estudios, única de su tipo en Cuba, indicó a la Agencia Cubana de Noticias que la explotación minera y el cuidado de la naturaleza deben estar en equilibrio, por lo cual la conciencia ambiental es un tema prioritario en la formación profesional.

Entre los ejes fundamentales de esta temática están la protección de los suelos, la recuperación de los desechos resultantes de los procesos productivos y la educación ambiental con los adolescentes y jóvenes de la comunidad, señaló la experta.

Uno de los ejemplos de estos programas es un observatorio para medir indicadores clave de la Tarea Vida, plan del Estado cubano enfocado en el enfrentamiento al cambio climático, implementado en más de 70 municipios costeros de la isla caribeña, subrayó.

Esa herramienta, abundó la especialista, permitirá la recopilación sistemática de datos sobre calidad del agua, deforestación, emisiones de gases y biodiversidad, con el objetivo de determinar la efectividad de las políticas ambientales y establecer sistemas de alerta temprana.

A esta iniciativa se suman otros proyectos implementados de conjunto con el Grupo Empresarial del Níquel orientados a reforestar áreas afectadas por la minería, reducir la erosión de los suelos y monitorear poblaciones autóctonas de la flora y la fauna en zonas recuperadas.

Holguín registra entre sus resultados en materia de protección del medioambiente los vínculos con universidades, centros científicos y entidades de ciencia dirigidos a salvaguardar más de mil especies endémicas de la flora y la fauna, contribuir al manejo sostenible de las áreas protegidas y recuperar las cuencas hidrográficas.

El aumento de la cobertura boscosa del territorio, fundamentalmente en zonas montañosas, constituye otro de los logros en ese empeño.