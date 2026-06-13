Celebraron en Santiago de Cuba aniversario 25 de ONG Camaquito (+Fotos)

Santiago de Cuba, 13 jun (ACN) El proyecto sociocultural Sin Barreras celebró el aniversario 25 de la organización no gubernamental (ONG) Camaquito con una jornada de presentaciones artísticas en diversos espacios públicos de Santiago de Cuba, como reconocimiento al apoyo brindado durante años a las iniciativas dirigidas a la inclusión social de niños, adolescentes y jóvenes en situación de discapacidad.

Las actividades, desarrolladas en el contexto de la Semana de la Cultura Santiaguera, reunieron a integrantes del proyecto, familiares, instructores de arte y representantes de instituciones de esta provincia.

Según expresó Alenelis García, coordinadora de Sin Barreras, la celebración constituye un homenaje a una organización que desde su creación, el 21 de junio de 2001, ha respaldado proyectos socioculturales, comunitarios y emprendimientos en el territorio, abriendo además importantes oportunidades para el desarrollo de iniciativas destinadas a personas con discapacidad.

Integrado por niños, adolescentes y jóvenes con discapacidades sensoriales, físicas e intelectuales, el proyecto ha encontrado en el arte una vía efectiva para promover la inclusión social, el fortalecimiento de la autoestima y la participación activa en la vida comunitaria.

Durante las presentaciones, los participantes demostraron sus habilidades en manifestaciones como la danza, el teatro, la música, las artes plásticas y la literatura, expresiones que han distinguido el trabajo de Sin Barreras desde su fundación el 20 de octubre de 2013.

La iniciativa surgió como respuesta a un estudio realizado entre 2012 y 2013 que identificó dificultades en la integración social de jóvenes y niños con discapacidad en Santiago de Cuba.

Desde entonces, el proyecto ha beneficiado de manera directa a más de mil personas, además de involucrar a familias, promotores culturales, escuelas especiales, instituciones de salud y asociaciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad.

A través de ensayos semanales, actividades comunitarias, eventos culturales y la participación en concursos y festividades tradicionales como el Carnaval Infantil, Sin Barreras contribuye al desarrollo de capacidades artísticas y al reconocimiento social de sus integrantes.

El homenaje a Camaquito confirma la voluntad de ambas iniciativas de contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva, donde las personas con discapacidad puedan desarrollar plenamente sus potencialidades y participar activamente en la vida cultural de la nación.