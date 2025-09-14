Delegación del ICAP rindió tributo a cubanos caídos en Etiopía

La Habana, 14 sep (ACN) El presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González, al frente de una delegación que continúa hoy una visita de trabajo a Etiopía, rindió tributo a los 163 combatientes caribeños caídos en defensa de la soberanía de la nación africana.

González, acompañado por la directora de África del ICAP, Yahimi Rodríguez, miembros de la misión diplomática de La Habana en Addis Abeba y de las asociaciones de solidaridad depositaron ofrendas florales ante los dos murales con los retratos impresos en placas de bronce de los mártires.

En un ambiente de respeto y solemnidad en el Parque de la Amistad Etiopía-Cuba, fue recordado el sacrificio de los combatientes internacionalistas que entregaron sus vidas en defensa de la integridad territorial del país africano sobre el desierto de Ogaden, el 5 de marzo de 1978, gesto que selló para siempre la hermandad entre ambos pueblos, informó desde Addis Abeba la agencia de noticias Prensa Latina.

Se reafirmó además el compromiso de mantener vivo el legado de solidaridad y fraternidad que une a ambas naciones, ejemplo imperecedero de la lucha por la justicia y la dignidad de los pueblos.