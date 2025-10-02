Condena Cuba intercepción de Flotilla con ayuda humanitaria a Gaza

ACN | Foto: Tomada de la cuenta en X de @DrRobertoMOjeda

La Habana, 2 oct (ACN) Autoridades de Cuba condenaron enérgicamente la intercepción, por parte de Israel, de la Flotilla Global Sumud, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, calificó en X de deplorables estos hechos, y aseguró que "confirman la esencia genocida israelí que carece de todo límite".

Condenamos en los términos más firmes intercepción por parte del gobierno sionista de Israel de la @gbsumudflotilla. Estos hechos deplorables confirman la esencia genocida israelí que carece de todo límite. Nuestro apoyo y solidaridad con los valientes tripulantes de la Flotilla. pic.twitter.com/RQ0QSy5M2m — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 2, 2025

Asimismo, el jefe de Estado expresó su apoyo y solidaridad con los tripulantes de la Flotilla (unos 400), quienes fueron trasladados al puertos de Ashdod, en Israel, para su próxima deportación.

Por su parte, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, en nombre de esa formación política, denunció la intercepción de la Flotilla, que se encontraba en aguas internacionales del Mediterráneo, a unos 130 kilómetros de la costa de Gaza.

"Con total cinismo y crueldad, el régimen sionista arremete contra esta noble iniciativa que lleva ayuda humanitaria al pueblo palestino que sufre tan vil genocidio", escribió en X el dirigente partidista.