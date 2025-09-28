Chilenos asistirán a Encuentro de Solidaridad con Cuba

La Habana, 28 sep (ACN) Una delegación chilena se prepara hoy para participar en México en el IX Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, que busca articular respuestas ante el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y las campañas mediáticas contra la Isla.

Juan Bronzic, miembro del Movimiento de Solidaridad, informó a la agencia de noticias Prensa Latina que 16 chilenos asistirán al evento, el cual tendrá lugar entre el 9 y el 12 de octubre.

Vamos con nuevas ideas para, de conjunto con los demás países, concluir con buenas resoluciones que beneficien a Cuba, que sufre el cerco económico, comercial y financiero desde hace más de 60 años, dijo Bronzic.

Según un reciente informe presentado por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, solo entre marzo de 2024 y febrero de 2025 el bloqueo causó daños a la nación caribeña estimados en unos siete mil 556 millones de dólares, refiere la fuente.

Esa injusta política afecta todas las esferas de la vida del pueblo cubano, la salud, la educación, el transporte y el servicio eléctrico, recordó Bronzic.

El Movimiento de Solidaridad con Cuba en Chile organizó este fin de semana un almuerzo destinado a recoger fondos para la Isla.

En este participaron la primera secretaria encargada de asuntos políticos de la embajada de Cuba en Chile, Rosario Rodríguez, el cónsul Vladimir Guerra, miembros de la organización y de otros colectivos.

También estuvieron presentes cubanos residentes en Santiago de Chile, médicos egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina y amigos del país caribeño.

La actividad coincide con el aniversario 65 de la fundación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la mayor organización de masas de Cuba.

En un mensaje enviado a los participantes en el encuentro, el coordinador nacional de los CDR, Gerardo Hernández, agradeció a los chilenos por su constante solidaridad con Cuba y por celebrar también la fecha cederista tan importante para los cubanos.