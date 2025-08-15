Prorrogan convocatoria a concurso sobre medio ambiente

La Habana, 15 ago (ACN) La Sección de Medio Ambiente, de la Sociedad Económica de Amigos del País prorrogó en esta capital su convocatoria al Premio Felipe Poey y los Reconocimientos Tomás Romay, que entrega hace años y en su actual versión para facilitar mayor participación.

Tales estímulos son otorgados por la obra de la vida a personas que trasciendan por una novedosa contribución al conocimiento medioambiental, al desarrollo científico-técnico y socioeconómico del país, con visibilidad nacional e internacional.

Silvia Miriam Pell de Río, Doctora en Ciencia y presidenta de esa agrupación, informó también a la Agencia Cubana de Noticias que el lema de esta edición es Reducir, reutilizar, reciclar: tres pasos hacia el cambio, por lo que se valorarán las propuestas enviadas por quienes han realizado una obra encomiable, relacionada con los estudios de peligros, riesgos y vulnerabilidades.

Precisó que los aspirantes a Premios y Reconocimientos deben pertenecer a instituciones cubanas y sus trabajos serán evaluados por una comisión de expertos, con cierre hasta el próximo viernes cinco de septiembre y fallos inapelables.

Sus documentos pueden ser enviados a los correos electrónicos pablo.bayon@geo.uh.cu, pabamar@yahoo.com, persistenciasiempre@gmail.com, dvs89cs@gmail.com y mirtha@ciiq.minem.cu, mirtirei@gmail.

Felipe Poey Aloy (1799-1891) investigador cubano y Profesor en Ciencias Naturales, es figura cimera en la historia de la ciencia en Cuba.

SEAP surgió el 9 de enero de 1793 por iniciativa de un grupo de criollos prominentes, entre ellos Francisco de Arango y Parreño, Tomás Romay y José Agustín Caballero.