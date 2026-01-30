Por una mayor conciencia ambiental, concluirá coloquio sobre Martí

La Habana, 30 ene (ACN) El III Coloquio Internacional "José Martí: por una Cultura de la Naturaleza", organizado por la Sociedad Cultural José Martí, llega hoy a su fin tras tres jornadas de intercambios académicos y comunitarios en la capital cubana.

Para esta viernes, el programa contempla el taller “Jóvenes por un país, un continente y un mundo mejor” y la continuación de otros debates.

El acto de clausura incluye una siembra de árboles que dará inicio a la jornada “José Martí en Fidel: En el corazón, el maestro”, la lectura de las conclusiones del evento y un espacio de intercambio final.

La cita, que congrega a participantes de 33 países, cumple su propósito de reflexionar, desde el pensamiento martiano, sobre los vínculos entre cultura, ética y naturaleza.

A lo largo del coloquio se desarrollaron talleres simultáneos que abordaron líneas temáticas como la ética martiana aplicada a la cultura de la naturaleza, el activismo comunitario y la siembra, el papel de la Sociedad Cultural José Martí en las provincias, y la ciencia y la educación para un futuro sostenible.

En el Recinto Ferial Expocuba se desarrolló además una exposición de posters del proyecto italiano "Semi di Pace" y una feria en la que se presentaron experiencias de iniciativas cubanas e internacionales de países como Japón, Italia, Brasil e India.