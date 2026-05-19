Placa Centenario de Fidel a Cubacafé en sus 15 años

La Habana, 19 may (ACN) La empresa de torrefacción y comercialización de café Cubacafé recibió hoy la placa conmemorativa por el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, en coincidencia con los 15 años de fundada la entidad, en presencia de Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria.

Jorge Luis Fajardo Casas, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que este reconocimiento completa los 20 entregados en centros del sector en todo el país con resultados alentadores, a pesar del contexto difícil que atraviesa Cuba.

La sencilla ceremonia rindió tributo a la memoria de José Martí, Héroe Nacional de Cuba, en el aniversario 131 de su caída en combate, y a trabajadores fundadores de la empresa destacados en su gestión.

Para Sthefania Pereira Rodríguez, una de las más jóvenes trabajadoras, quien con 23 años de edad se desempeña como directora de calidad, constituye experiencia inolvidable la retroalimentación diaria con sus compañeras de labor, las que trasladan sus saberes para lograr un producto que satisfaga la demanda nacional e internacional.

Cubacafé reconoció a Hildo Liberato Crehuet Fernández, por sus 67 años de trabajo ininterrumpido en la producción del llamado néctar negro, un hombre que con 92 años de edad todavía se mantiene activo y su compromiso, dedicación y pasión por lo que hace es verdadero ejemplo para los demás.

El más longevo trabajador de esa entidad ha sido testigo de la evolución y contribuye aún al crecimiento de la empresa, coincidieron en afirmar sus compañeros de labor.

Marta García Serrano, directora de Cubacafé, agradeció el compromiso del colectivo que constantemente sortea los obstáculos que imponen las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y aportan conocimientos para el desarrollo de las producciones.

La placa conmemorativa que honra desde hoy la sede de la empresa, en la periferia de la capital, marca un punto de partida para seguir aplicando el conocimiento y el rigor que convierte cada producción en una tasa de café para Cuba y el mundo, afirmó la directiva.

Asistieron a la ceremonia Idalberto Rodríguez Herrera y Daiana Matech Vilá, presidente y vicepresidenta del grupo empresarial de la Industria Agroalimentaria, respectivamente, y otros dirigentes administrativos y sindicales del sector.

Cubacafé, constituida como empresa en el año 2011, lidera el mercado con sus marcas de alta calidad como Turquino, Serrano e Isla Grande, de reciente creación que se abre paso en la comercialización.