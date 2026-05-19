Homenaje en Granma a José Martí en el aniversario 131 de su muerte

Jiguaní, Granma, 19 may (ACN) Niños, adolescentes, jóvenes y adultos rindieron tributo hoy a José Martí, Héroe Nacional de Cuba, en Dos Ríos, lugar de este municipio de la actual provincia de Granma donde murió en combate, el 19 de mayo de 1895.

El escenario del homenaje, a cielo abierto, fue la explanada frente al obelisco erigido con aporte popular en el sitio en el cual el Apóstol de la independencia de la mayor de las Antillas cayó enfrentando a las tropas españolas.

La estudiante de cuarto grado Susana Liz Corrales Cano, en nombre de toda la membresía de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), dijo que ser martiano significa "defender la verdad, amar nuestras raíces y sentir orgullo por nuestra bandera".

Martí enseñó que la libertad se construye con amor, con dignidad y con coraje, por eso desde pequeña también quiero comprometerme con esos ideales, ser útil, estudiar cada día más y defender siempre la verdad y la justicia, enfatizó Susana Liz.

Leyanet Cedeño Fuentes, miembro del Buró provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en Granma, expresó que en ese lugar cayó físicamente el hombre, pero nació el símbolo de la dignidad, la independencia y la soberanía de Cuba.

En ese entorno sagrado de la Patria cubana, fueron dados a conocer los ganadores de la edición 31 del concurso nacional de plástica infantil De donde crece la Palma, convocado por la galería de arte Benito Granda Parada, de la ciudad de Jiguaní.

El carné de militantes de la UJC lo recibieron 10 nuevos miembros de la organización y nueve docentes guías de pioneros el premio especial Los Zapaticos de Rosa, otorgado por la OPJM.

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba; Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora, y Yaritza Jerez Cabrera, máxima dirigente de la UJC en Granma, presidieron el homenaje al Hombre de La Edad de Oro.