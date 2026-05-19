 Mesa Redonda hoy: Etapa final del curso escolar 2025-2026

La Habana, 19 may (ACN) Los ministros cubanos de Educación y de Educación Superior, Naima Trujillo y Walter Baluja, respectivamente, comparecerán hoy en el programa Mesa Redonda para informar sobre las adecuaciones previstas en la actual etapa final del curso con vistas a su culminación, en medio de las enormes dificultades provocadas por la agresiva política del gobierno de Estados Unidos.

Según anuncio publicado en el sitio oficial del habitual espacio, desde las 7:00 p. m. de este martes se transmitirá el programa por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba y los canales en redes de Cubadebate y la Mesa Redonda.