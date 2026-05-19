Ahondan sobre el cierre del ciclo formativo en la educación cubana

La Habana, 19 may (ACN) Sobre el cierre del actual período lectivo para la Educación General y la Educación Superior, en medio de las complejidades que impone la situación nacional sometida al bloqueo energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos, profundizaron hoy los titulares de ambos ramos.

En comparecencia en el espacio televisivo Mesa Redonda, Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, explicó que se han realizado las adecuaciones pertinentes para hallar variantes en cuanto a la flexibilidad y atender con detalle las características de cada estudiante, sin renunciar por ello al rigor y exigencias propios del proceso formativo.

Atendiendo a esto, y a la necesidad de acuerdo a la situación del país de disminuir en la medida de las posibilidades la doble sesión, los servicios de seminternado y la presencialidad, de acuerdo a factores de movilidad y transportación, informó que se procederá a adelantar el cierre del curso escolar en un período del 15 al 30 de junio próximos.

Detalló que esta adecuación no supone una modificación sustancial del cronograma de exámenes contemplados, sino el inicio de un cierre gradual con diferentes variantes también, aunque las instituciones docentes no cerrarán totalmente y se buscarán formas de conectar a las escuelas a la Red Juvenil Comunitaria para atender a los niños de mayor vulnerabilidad en el aprendizaje y mantener su protagonismo en los espacios educativos y de prevención de problemas sociales.

Sobre la Educación Especial precisó que esta cerrará en el presente mes de mayo y es precisamente la que mantiene en la actualidad un alto nivel de prioridad en cuanto a la asignación de recursos para el traslado y movilización de sus estudiantes.

Apuntó asimismo que se priorizan los grados terminales de cada ciclo escolar con un esfuerzo tremendo por parte de las autoridades competentes, decisores, estudiantes, familias y la comunidad en general.

De acuerdo con el modelo integral de la Educación, abrió la posibilidad de promover en otros momentos los procesos de evaluación y recuperación de logros del desarrollo que pudieron haber quedado atrasados por las complejas circunstancias, con un enfoque particularizado de atender allí donde se identifiquen las mayores vulnerabilidades.

Por su parte, Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, detalló que ante las exigencias de un semestre que valoró de extremadamente complejo, fue necesario un proceso de descentralización de matrículas en los territorios, lo cual supuso desafíos como la continuidad de estudios de más de ocho mil estudiantes de carreras nacionales que retornaron a sus provincias.

Enfatizó en que este ha sido un proceso con dificultades en el escenario actual, en el que gran parte de la comunidad universitaria ha enfrentado problemas serios en cuanto a la conectividad y la transportación por lo que ha sido necesario adoptar en muchos casos las modalidades semipresencial y a distancia, con adecuaciones con respecto a las condiciones de cada cual y especial atención a los años culminantes.

Con vistas a ello, informó sobre la culminación del curso académico previsto para la primera quincena de julio, en su mayor parte, en todas las universidades del país, con un enfoque adaptado de la configuración curricular a otra más particularizada en los casos que así fue necesario, para asegurar las condiciones para la continuidad de estudios con perspectiva de vencer luego asignaturas y ejercicios académicos que pudieron quedar pendientes.

En cuanto a los exámenes de ingreso a la Educación Superior aclaró que aunque en un primer momento se previó la decisión de mantenerlos y postergarlos para su realización a inicios de junio, el agravamiento de las condiciones de cerco imponen, de manera excepcional, su suspensión.

Señaló que, por tanto, el otorgamiento se desarrollará con todas sus características propias, salvo todo lo relacionado a estas pruebas, a partir del promedio acumulado por los estudiantes durante su paso por la enseñanza media superior.

No obstante a esta decisión, Baluja García transmitió tranquilidad a las familias y aspirantes a la Educación Superior al afirmar que existen plazas para cada uno de los más de 32 mil estudiantes de Preuniversitario en más de un centenar de carreras en el país, con más de cuatro mil plazas preotorgadas por la vía de concursos o pruebas de aptitud y otras variantes complementarias como los cursos a distancia, para los cuales existen más de 47 mil cupos.