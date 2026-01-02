Logró universidad médica superación en el posgrado durante 2025

Holguín, 2 ene (ACN) La Universidad de Ciencias Médicas de Holguín consolidó durante el 2025 la superación en la Dirección de Formación de Posgrado, uno de los objetivos en el perfeccionamiento de la preparación de nuevos profesionales de las ramas médicas.

Emilio Serra Hernández, vicerrector académico, informó a la ACN que en el período culminaron 428 doctores la especialidad de primer grado con una promoción superior al 97 por ciento en medio de complejidades energéticas y climatológicas.

El directivo señaló que se priorizó un sistema integral de categorización y evaluación para el fortalecimiento del claustro y el desarrollo de residentes en 66 de las 69 disciplinas aprobadas por el Ministerio de Salud Pública.

En cuanto a las áreas de especialización de segundo grado, el territorio cuenta con mil 186 profesionales en esta rama, mientras continúa el ascenso de másteres y doctores en ciencias, con dos mil 77 y 121, respectivamente, precisó Serra Hernández.

La casa de altos estudios sobresalió además en la evaluación de las especialidades con 37 programas revisados por la Junta de Acreditación Nacional, de los cuales 30 resultaron de excelencia.

Durante el 2025 la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín reafirmó su categoría de institución certificada y avanzó en estudios científicos vinculados al programa materno infantil, las afecciones respiratorias y el control de enfermedades crónicas no transmisibles.

En los últimos 40 años la institución ha graduado más de 45 mil profesionales de los cinco continentes con resultados satisfactorios de promoción, vínculos con la comunidad y otros indicadores priorizados.