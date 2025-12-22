Impulsan en Holguín inversiones en favor del medio ambiente

Holguín, 22 dic (ACN) El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente en la provincia de Holguín impulsa 36 inversiones destinadas a reducir problemáticas ambientales, entre ellas el vertimiento de desechos sólidos a la naturaleza.

Juan Carlos González Leyva, especialista del organismo, indicó a la Agencia Cubana de Noticias que las acciones se concentran en instituciones como hospitales y empresas cuyo objeto social o productivo genera agentes contaminantes.

El funcionario destacó que entre ellas sobresalen hospitales, industrias y hoteles, la mayoría vinculados a programas de educación ambiental.

También resaltó los esfuerzos realizados en entidades del Grupo Empresarial del Níquel para mitigar las afectaciones causadas por la explotación de este elemento natural mediante la recuperación de áreas dañadas por la minería, la adquisición de vehículos eléctricos y el financiamiento para reutilizar los desechos del proceso productivo.

Explicó el quehacer en el polo turístico de Guardalavaca, donde se prioriza el uso sostenible de los recursos ecoturísticos mediante su validación económica.

Además indicó que se ejecutan acciones en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, la Fábrica de Conservas Turquino y la Empresa Cárnica Tradisa.

Durante la aplicación de la estrategia medioambiental provincial que concluyó en 2025, Holguín obtuvo resultados favorables en la reforestación, el cambio de matriz energética y el incentivo a productores que emplean métodos agroecológicos, sobre todo en las zonas montañosas del Plan Turquino.

La provincia cuenta con unos 50 programas enfocados en temáticas priorizadas por los planes económicos y gubernamentales, como el cambio de matriz energética, la soberanía alimentaria y el programa de gobierno basado en la ciencia y la innovación tecnológica.