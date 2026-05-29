Joven santiaguero rechaza acusaciones contra Raúl Castro

Nelson Hair Melik Marrero | Foto del perfil de Facebook de la Universidad de Oriente

Santiago de Cuba, 29 may (ACN) Adriano Mustelier, licenciado en derecho y secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la Universidad de Oriente, calificó como una despreciable e ilegal provocación política las acusaciones formuladas desde Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, al tiempo que defendió el derecho de Cuba a la soberanía y a la legítima defensa.

Refirió a la Agencia Cubana de Noticias la pertinencia de alzar la voz con apego al derecho y la razón, no desde la confrontación irracional, sino desde principios universales vinculados al respeto a la independencia de los Estados.

El joven santiaguero evocó episodios históricos utilizados como justificación para acciones militares de grandes potencias, entre ellos la explosión del acorazado Maine en 1898, el incidente del golfo de Tonkín en 1964 y las supuestas armas de destrucción masiva en Irak en 2003.

Según manifestó, esos acontecimientos evidencian un patrón recurrente: el pretexto como arma de guerra, mediante el cual se construyen argumentos políticos para legitimar intervenciones militares o acciones de fuerza.

Al referirse específicamente a los sucesos de febrero de 1996, relacionados con el derribo de aeronaves de la organización Hermanos al Rescate, sostuvo que Cuba actuó en ejercicio de su soberanía y dentro de su espacio aéreo, tras reiteradas denuncias sobre violaciones de la frontera nacional.

La respuesta de Cuba fue un acto de legítima defensa, y la inacción norteamericana ante esas advertencias no fue negligencia fue complicidad, afirmó.

Mustelier manifestó además que la Carta de las Naciones Unidas reconoce en su Artículo 51 el derecho de los Estados a defenderse ante amenazas a su integridad territorial y señaló que las autoridades cubanas habían advertido previamente sobre esas incursiones aéreas.

Cuestionó también la legitimidad moral de las acusaciones realizadas por el gobierno estadounidense y mencionó recientes operaciones militares desarrolladas por ese país en aguas internacionales, las cuales —según expresó— han sido objeto de investigaciones y cuestionamientos internacionales.

Afirmó que quienes comparten esa posición desde el ámbito universitario ratifican su respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz, así como el compromiso con la paz y la firme determinación de defender la soberanía nacional.