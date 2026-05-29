Comenzará el 8 de junio otorgamiento de carreras

La Habana, 29 may (ACN) Las carreras universitarias y programas de técnico superior comenzarán a otorgarse en Cuba a partir del 8 de junio próximo, atendiendo a las modificaciones en el procedimiento por la compleja situación energética que enfrenta el país.

De acuerdo con directivos de los Ministerios de Educación y Educación Superior, el proceso de ingreso, que este año de manera excepcional se realizará teniendo en cuenta solo el índice académico obtenido en el preuniversitario, inició el pasado 20 de mayo con validación de las boletas de solicitud.

El 12 de junio culminará el primer otorgamiento, y se realizará un segundo del 15 al 19 de junio, para quienes no obtuvieron ninguna de sus opciones iniciales, precisaron en la Revista Informativa Buenos Días.

En el periodo del 22 al 26 de junio, los estudiantes que deseen ingresar, pero no habían entregado solicitud podrán llenar y entregar sus boletas.

Finalmente, del 28 de junio al 2 de julio se realizará un tercer otorgamiento con las plazas no cubiertas.

Las autoridades reiteraron que se garantiza una plaza para todos los aspirantes que deseen acceder a la Educación Superior.

En esta ocasión se ofertan también más de 47 mil 500 plazas en las modalidades de cursos por encuentros y educación a distancia.

Más de cuatro mil plazas ya fueron otorgadas directamente a estudiantes ganadores de concursos, procedentes de colegios universitarios y otras vías de acceso.

Según se informó el pasado 19 de mayo, en el presente curso académico no se realizarán los exámenes de ingreso a la Educación Superior, por el escenario actual, marcado por las enormes dificultades provocadas por la agresiva política del gobierno de Estados Unidos.

Las autoridades ratificaron que el sistema de ingreso mantiene los principios de rigor, transparencia y mejor derecho que han caracterizado históricamente el acceso a la Educación Superior en Cuba.