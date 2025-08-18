Foro de gobernanza de Internet del Caribe por un futuro digital

La Habana, 18 ago (ACN) La edición XXI del Foro de gobernanza de Internet del Caribe (CIGF) tendrá lugar en Varadero del 20 al 22 de agosto, convocado por la Unión de Telecomunicaciones de la región y en colaboración con el Gobierno de Cuba y sesionará en modalidad presencial y virtual.

El programa del evento, que reunirá a tecnólogos, académicos, líderes juveniles y actores de la sociedad civil, incluye también el IV Foro de gobernanza de Internet juvenil del área caribeña y tratará tópicos relacionados con el pacto digital mundial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), seguridad en línea, y conectividad digital resiliente y sostenible, entre otros interesantes temas.

La Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU) desarrollará por primera vez en Cuba este encuentro que tuvo sus inicios en el año 2005 y ha sido clave en la creación del Marco de Políticas de Gobernanza de Internet del Caribe, el establecimiento de puntos de intercambio de Internet y el fortalecimiento de capacidades regionales en gobernanza digital.

Según el programa al que la ACN tuvo acceso, sesionarán talleres, mesas redondas y reuniones interactivas, se presentarán informes sobre la gobernanza de internet nacionales y regionales y se desarrollará una sesión especial sobre Cuba.

Especialistas del Ministerio de Comunicaciones de la mayor de las Antillas refirieron que la celebración del (CIGF) en Cuba representa el compromiso con la transformación digital, la soberanía tecnológica y la participación activa en los procesos regionales y globales de gobernanza de Internet.

El Centro de Convenciones del hotel Meliá Internacional Varadero será la sede del evento más antiguo de esa modalidad en la región, y los organizadores anuncian que a través de los sitios: https://ctu.it https://www.mincom.gob.cu https://www.acn.cu y https://www.almaplus.tv los internautas accederán a mayor información.