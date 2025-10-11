Incendio afecta mayor industria pesquera de Cuba (+Fotos)

Pinar del Río, 11 oct (ACN) Fuerzas del Cuerpo de Bomberos de Pinar del Río trabajan para controlar un incendio ocurrido en horas de la madrugada en la Empresa Pesquera Industrial La Coloma, la más importante de su tipo en Cuba.

Hasta el momento no se reportan pérdidas de vidas humanas ni riesgo de escape de amoniaco, según Yordan Nogueira, director de la entidad, quien precisó que la industria no estaba trabajando en el momento de las llamas.

En el lugar se encuentran las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia supervisando las labores de control del siniestro.

La entidad aporta alrededor del 45 por ciento de la langosta que se captura en Cuba, además del 80 por ciento del bonito.