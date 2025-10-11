SNB 64: Matanzas en busca de su sexta subserie consecutiva

La Habana, 10 oct. (ACN) La poderosa novena de los Cocodrilos de Matanzas saldrá hoy al diamante a la caza de su sexta subserie consecutiva en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Este resultado los mantiene cómodamente instalados en la cúspide de la tabla, dueños de un formidable balance de 21 victorias y siete reveses. A pesar de sus bajas por enfermedad o lesión, han mordido dos veces a los Cazadores de Artemisa (17-8), sus rivales de turno y terceros en la clasificación, en los tres duelos celebrados en su "Catedral" del Victoria de Girón.

La jornada de hoy promete más emociones, en especial después del vibrante béisbol vivido ayer, en un épico encuentro las Avispas de Santiago de Cuba (18-8) se quedaron en solitario con el segundo puesto al superar 11-10 a los Toros de Camagüey.

En la fecha reservada para recuperar los juegos suspendidos por lluvia, los indómitos tuvieron que remontar cuatro veces el marcador en el icónico Guillermón Moncada.

De nada sirvieron los cinco batazos de cuatro esquinas de los camagüeyanos, pues una conexión salvadora de Yoelquis Gibert dejó tendidos en la grama a los visitantes y puso a su equipo a solo dos juegos de la punta.

En otros resultados de ayer, los vigentes campeones Leñadores de Las Tunas (16-9) doblegaron 8-2 a los Cachorros holguineros en el Calixto García, impulsados por la ofensiva que incluyó un jonrón de Yosvani Alarcón.

Además, los Gallos de Sancti Spíritus (17-11) lograron su tercera victoria seguida ante el mítico Industriales de La Habana (15-10), esta vez con un blanqueo de 5-0.

El histórico Frederich Cepeda despachó un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada, suficiente para que el pitcheo espirituano silenciara los bates azules.

La cartelera de este sábado se completa con otras subseries que reanudan la acción tras el descanso: Mayabeque buscará su cuarto triunfo al hilo frente a Isla de la Juventud, Cienfuegos hará lo mismo ante Pinar del Río al igual que Guantánamo frente a Ciego de Ávila, mientras Granma buscará inclinar la serie a su favor contra Villa Clara.