Enfatiza empresa Médano de Holguín en desarrollo de la ciencia

Holguín, 22 dic (ACN) La Empresa de Materiales de la Construcción (Médano) de Holguín enfatiza el desarrollo de proyectos científicos con instituciones del territorio en pos de garantizar la operatividad de la industria mediante la implementación de soluciones innovadoras.

Con el propósito de dar respuesta a necesidades de la entidad, dedicada a la producción y comercialización de materiales destinados a obras de ingeniería civil, así como satisfacer la creciente demanda del mercado, Médano apuesta por investigaciones a través de vínculos con centros de la Educación Superior, explicó a la Agencia Cubana de Noticias Yudelkis Salcedo Fernández, directora técnica y de desarrollo.

Mediante el trabajo científico estudiantil y los ejercicios de diploma con el Departamento de Construcciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Holguín (UHo) impulsan la utilización de recursos endógenos o poco empleados orientados a sustituir importaciones ante la dificultad de adquirir insumos en el mercado internacional por sus altos costos.

Entre las soluciones propuestas figuran el uso de arena lavada de Las Parras utilizada en la producción de bloques de cemento y la aplicación de áridos del cerro calera Bariay en la elaboración de hormigones hidráulicos, resaltó.

Otro proyecto relevante abarca la revalorización de residuos generados durante el proceso de pulido de baldosas, lo cual contribuirá a la reducción de costos en la fabricación de mortero cola y permitirá mantener un elevado nivel de competitividad al garantizar calidad, precios accesibles y plazos de entrega a los clientes, teniendo en cuenta las necesidades sociales y ambientales.

Salcedo Fernández agregó que la gestión de la ciencia y la innovación tecnológica, desde la creación de estrategias efectivas, constituyen aspectos fundamentales que consolidan en beneficio de centros de industrialización como el Taller de Bloques de Aguas Claras y el de Baldosas, ambos pertenecientes a la Unidad Empresarial de Base Holguín.

Médano, con más de 20 años de creada, considera la ciencia, la innovación y la investigación pilares esenciales orientados al mantenimiento de la producción, vital para los programas constructivos de la región, donde priorizan el vínculo con las instituciones educativas y la superación continua de sus trabajadores.