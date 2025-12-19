Comercializan kits solares a sectores subsidiados en Holguín

Holguín, 19 dic (ACN) La Corporación Productora y Exportadora de Tecnología Electrónica (Copextel) en Holguín comercializa kits de energía solar a trabajadores de sectores presupuestados, con el propósito de contribuir al ahorro eléctrico y avanzar de manera paulatina en el cambio de la matriz energética del territorio.

Como parte de un plan nacional destinado a estimular al personal de los Ministerios de Educación, Educación Superior y Salud Pública, en la provincia comenzó la venta de mil 31 sistemas con capacidades de 800 y mil 200 vatios, informó a la Agencia Cubana de Noticias Pavel Gallardo Herrera, gerente comercial de la empresa.

La asignación territorial de estos sistemas estuvo a cargo de las entidades representativas de cada esfera, según las cantidades concedidas, con las que benefician a obreros de toda la provincia e incluyen a nueve Héroes del Trabajo como reconocimiento a sus méritos.

Cada kit se compone de un panel solar, un dispositivo inversor-batería y la tornillería básica empleada su fijación en placas o cubiertas ligeras, los cuales, al ser subsidiados, poseen un valor inferior al precio real del mercado y pueden adquirirse mediante pago en código QR, efectivo o crédito bancario, explicó.

El proceso de comercialización se realiza en la filial de Copextel, donde los beneficiarios deben presentarse con su carnet de identidad como forma de verificar su inclusión en la base de datos y recibir una orden para la extracción del sistema del almacén junto a un certificado de garantía.

En caso de requerir crédito bancario, se emite una oferta personal firmada que el cliente debe entregar en el banco con el objetivo de gestionar el préstamo, lo cual cuenta con un coordinador en cada organismo que controla la supervisión de entradas, salidas, ventas y seguimiento de pendientes.

Gallardo Herrera añadió que la distribución en el nororiental territorio avanza con la entrega de más de 550 módulos, proceso que se desarrolla también de manera paulatina en Guantánamo y Santiago de Cuba, provincias priorizadas tras las afectaciones causadas por el huracán Melissa.

El programa se organiza por regiones, en dependencia de la llegada de los equipamientos, y se extenderá progresivamente a Granma, Las Tunas, Camagüey y Pinar del Río, puntualizó.

La filial de Copextel en Holguín trabaja en la venta en línea y física desde su tienda, donde amplían sus vías de negocios mediante contratos con proveedores con la oferta de recursos de lento movimiento, equipamientos electrónicos e insumos de oficina a personas naturales, trabajadores por cuenta propia y nuevas formas de gestión.