Avanza construcción de parque de baterías en Cotorro

La Habana, 16 feb (ACN) En medio de las tensiones provocadas por medidas de la administración norteamericana contra Cuba, avanza en el municipio capitalino de Cotorro la construcción de un parque de baterías destinado a garantizar la eficiencia de los parques fotovoltaicos de la capital, informó el periódico Tribuna de La Habana.

El ingeniero eléctrico Alejandro García Echemendía, jefe de operaciones, declaró al medio que la instalación contará con 50 megavatios de capacidad, con el propósito de acumular energía y regular la frecuencia primaria de entrega al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

García Echemendía explicó que por cada mil megavatios procedentes de los parques fotovoltaicos se requieren al menos 100 megavatios de regulación por baterías, lo que permitirá aprovechar el ciento por ciento de la energía generada en Guanabacoa, Cotorro y Boyeros.

La obra incluye trabajos de ingeniería civil, cableado, comunicación y montaje de baterías, con participación de las empresas Geysel, ATI y el Ministerio de la Construcción, además de asesoría técnica de especialistas de China.

El jefe de operaciones aseguró que se cumplen los planes previstos y se espera concluir la instalación en el primer semestre de este año, lo que aportará mayor estabilidad y eficiencia al SEN.