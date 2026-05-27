Elián González sostiene: Raúl es el hermano y amigo que me gustaría ser

Matanzas, 27 may (ACN) Raúl Castro Ruz es la clase de hermano y amigo que me gustaría ser para los míos, sostuvo hoy Elián González Brotons en ocasión de la Tribuna Antiimperialista, dirigida a ratificar la postura de los habitantes de Matanzas, ante la denuncia judicial en contra del General de Ejército, dada a conocer el 20 de mayo último.

Estudiantes, oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, trabajadores y el pueblo, se congregaron esta mañana en la Plaza del Viaducto, dispuestos a respaldar la declaración del gobierno revolucionario tras las infundadas acusaciones.

Raúl lleva en las cuatro letras de su nombre su cualidad mayor, porque en esa coraza moral puede nuestro pueblo sentirse seguro, enfatizó González Brotons, joven en cuya memoria habita la entereza de la Revolución cubana. El General de Ejército se ganó ese cariño sincero, ese respeto y el título indiscutible de primer fidelista, de líder ante un pueblo que estará en la primera línea y dispuesto a asumir cualquier sacrificio, recalcó el joven diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

Siempre entre los cubanos habitó la seguridad, Fidel es el caballo, el Jefe, y yo, sin rebajar mérito, le decía a mis amigos, Fidel tiene una cosa que no tiene Raúl, Fidel tiene a Raúl, su hermano de sangre y de ideas, que lo acompañó al Moncada, al Granma, a la Sierra y durante todos estos años de Revolución, sentenció el joven cubano.

Con la presencia de Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Matanzas; Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio, así como también otras autoridades políticas y gubernamentales, se realizó la Tribuna Antiimperialista dedicada además al cumpleaños 95 de Raúl Castro Ruz.

Queremos dejar claro al imperialismo que con nuestros héroes nadie se mete, que lo sagrado para nosotros no debe ser jamás profanado, por eso estamos aquí, finalizó el ingeniero industrial que condena la huella de más de seis décadas de agresiones por parte del gobierno de Estados Unidos a Cuba.