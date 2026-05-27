Sostuvo canciller cubano encuentros bilaterales en Nueva York

La Habana, 27 may (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, intercambió con homólogos de varios países acerca de las relaciones bilaterales, en el ámbito de la sesión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la ciudad estadounidense de Nueva York.

A través de la red social X, el jefe de la diplomacia cubana subrayó que en los encuentros se abordó el estado actual de los nexos y las oportunidades para continuar profundizándolos.

Sostuve encuentros con los Cancilleres @Bayramov_Jeyhun, de Azerbaiyán; Sara Beysolow Nyanti, de Liberia; Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50, de Pakistán; Mario Lubetkin @MinLubetkinUy, de Uruguay; @ryvillavicencio de Colombia; @javierachapma de Panamá; Zheenbek Kulubaev, de… pic.twitter.com/FIZ3ROf2vh — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 27, 2026

Asimismo, el Canciller cubano denunció el grave daño que provoca en las familias cubanas el gobierno de Estados Unidos, con permanentes amenazas de agresión, el recrudecimiento extremo del bloqueo con medidas adicionales y sanciones secundarias, y un cerco petrolero.

Según precisó en su mensaje, Rodríguez Parrilla se reunió con los cancilleres Jeyhun Bayramov, de Azerbaiyán; Sara Beysolow Nyanti, de Liberia; Mohammad Ishaq Dar, de Pakistán; Mario Lubetkin, de Uruguay; y Yolanda Villavicencio, de Colombia; Javier Martínez-Acha, de Panamá; Zheenbek Kulubaev, de Kirguistán; Sokhonn Prak, de Cambodia; y Paulo Rangel, de Portugal.

También sostuvo encuentros con Valdrack Jaentschke, co-Canciller de Nicaragua; y con Gunther Krichbaum, ministro de Estado para Europa en el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.