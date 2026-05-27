Agradece canciller respaldo de amigos de Cuba en EE.UU.

La Habana, 27 may (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, agradeció el respaldo a Cuba frente a la hostilidad de Estados Unidos, durante un encuentro con organizaciones solidarias con la isla en el país norteño.

El intercambio tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, donde el canciller cubano intervino este martes en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Rodríguez Parrilla informó en X sobre el encuentro, en el cual explicó a los amigos estadounidenses y cubanos residentes en esa nación cómo la actual administración al frente de la Casa Blanca amenaza con crear una crisis humanitaria en Cuba para justificar una agresión militar.

Contento de reencontrar a amigos de la solidaridad con #Cuba en EEUU y a compatriotas residiendo en ese país.



Expliqué cómo el gobierno estadounidense amenaza con crear una crisis humanitaria en Cuba para justificar una agresión militar contra territorio cubano, a partir del… pic.twitter.com/8wUzw0znTN — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 27, 2026

Señaló que, para ello, acuden al recrudecimiento extremo del bloqueo con medidas adicionales, sanciones secundarias y un cerco petrolero.

Agradecí su activismo y permanente denuncia a las acciones del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, así como el apoyo al pueblo cubano con el envío de insumos materiales y medicamentos tan necesarios, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores en su mensaje.

Este martes, el jefe de la diplomacia cubana denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU los intentos de Washington por legitimar una acción militar contra la mayor de las Antillas.

Mencionó, al respecto, la instrucción de cargos penales contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, que calificó como un acto moralmente infame, ilegalmente arbitrario en varios aspectos y que desconoce el derecho de los Estados a la legítima defensa.

Manifestó además que el cerco energético que Estados Unidos aplica a la isla equivale por sus efectos a un bloqueo naval, que es un acto de guerra y de genocidio que somete a la población a condiciones que amenazan su integridad y existencia, y constituye un cruel e indiscriminado castigo colectivo que hoy provoca muertes como refleja la duplicación de la tasa de mortalidad infantil de cuatro a 9,2 por cada mil nacidos vivos o la reducción de la expectativa de vida de niños enfermos de cáncer de un 85 a un 65 por ciento (%).