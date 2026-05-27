Alerta Lazo a parlamentos del mundo sobre peligro de agresión a Cuba

La Habana, 27 may (ACN) Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), alertó hoy a líderes parlamentarios del mundo de la real y peligrosa amenaza de una agresión militar directa del gobierno de Estados Unidos contra el país caribeño.

Al ejercer la iniciativa de diplomacia parlamentaria en defensa de la paz y la soberanía del pueblo cubano, Lazo Hernández, también presidente del Consejo de Estado, cursó una comunicación oficial inmediata a los presidentes de 10 organizaciones interparlamentarias, en la que denuncia la escalada agresiva de la administración de Donald Trump.

La declaración al respecto aparece publicada en el sitio web de la ANPP, y a su vez Ana María Mari Machado, su vicepresidenta, la leyó ante representantes de medios nacionales y extranjeros en la sede de la propia sede del máximo órgano legislativo.

Las misivas fueron enviadas a los titulares de la Unión Interparlamentaria (UIP), la Red Parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados, el Foro Parlamentario de los BRICS, la Asamblea Interparlamentaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (AIPA), el Parlamento Panafricano, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), el Parlamento del Mercosur (PARLASUR), el Parlamento Andino (PARLANDINO), el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y ParlAmericas.

El titular del legislativo cubano les informó sobre las recientes declaraciones del Gobierno Revolucionario y del Consejo de Estado, en las cuales se alerta que Cuba se encuentra en estos momentos bajo la real y peligrosa amenaza de una agresión militar directa por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

A esta escalada agresiva de la Administración Trump, dice el mensaje, se unen las recientes órdenes ejecutivas del Presidente estadounidense que recrudecen, a niveles extremos, el bloqueo económico, comercial y financiero; el cerco energético y otras medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país que, por esta causa, acrecientan el sufrimiento de nuestro pueblo.

Asimismo, Lazo Hernández refiere que a "tales acciones mendaces e inmorales se ha sumado, además, desde el pasado 20 de mayo, la acusación infame del Departamento de Justicia de los EE.UU. contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana".

El presidente de la ANPP califica esta acción como un acto ilegítimo y despreciable, de marcada manipulación deshonesta y política, al tergiversar los hechos que condujeron al derribo sobre el espacio aéreo cubano, en febrero de 1996, de dos aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami.

Estos hechos injustos y agresivos, no solo ultrajan los principios del Derecho Internacional y vulneran la soberanía y dignidad de nuestra nación; sino que tienen el perverso fin de recrudecer el ilegítimo bloqueo y su política de asfixia contra nuestro heroico pueblo, y atentan contra los derechos humanos de las cubanas y cubanos: en primer lugar, el derecho a la vida, señala el texto.

Particularmente, la actual situación agudiza el sufrimiento colectivo y la calidad de vida de la ciudadanía por los efectos genocidas y demás daños que el bloqueo recrudecido causa a nuestro pueblo, agregan las misivas enviadas a los titulares de las organizaciones interparlamentarias.

En la comunicación oficial, cursada también a varios parlamentos nacionales y legisladores internacionales, se ha recabado la "movilización y pronunciamientos de apoyo a la justa y legítima causa del pueblo de Cuba; para prevenir una aventura militar contra nuestra nación que provocaría una catástrofe humanitaria y desestabilizaría la región de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, con consecuencias incalculables también para el mundo".

Al mismo tiempo, se reitera que Cuba no amenaza a país alguno; sino que desea y trabaja todos los días por una región y un mundo pacíficos, como quedó consagrado en la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada en enero de 2014, en La Habana, por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Como se ha reiterado por las autoridades de nuestro país, dice el texto, Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos sobre la base del respeto a nuestra soberanía, a nuestro sistema político, a nuestra autodeterminación y a los principios del Derecho Internacional; a mantener una relación civilizada, de vecinos, con ese país, independientemente de nuestras diferencias.

Por último, Esteban Lazo Hernández agradece profundamente las expresiones y muestras de apoyo y solidaridad con la mayor de Las Antillas recibidas a nivel parlamentario en respaldo al pueblo cubano; las cuales ratifican que Cuba No está sola.

Este ejercicio de diplomacia parlamentaria, desarrollado por el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba, se ha llevado a cabo, teniendo en cuenta que, como legítimo representante del pueblo cubano, le corresponde actuar en consecuencia.

Además se ratifica que hace apenas unos días, más de seis millones 230 mil 973 cubanos participaron en el proceso movilizativo y popular "Mi Firma por la Patria"; reiterando su disposición de que la Patria y su Revolución Socialista se defienden Hasta la victoria siempre, y que Cuba quiere paz.