Será difícil no volver a verlo caminar por los pasillos del Palacio de Convenciones de La Habana en la próxima sesión del Parlamento cubano, con su andar erguido y el paso apurado.

O no encontrarlo en el chequeo de una obra, puntualizando detalles, preguntando sobre lo que ya nadie recordaba y que usted guardaba en sus apuntes, en el archivo de la tablet que siempre lo acompañaba.

La imagen que publicamos hoy la guardará la historia: aquel 26 de julio en Santiago de Cuba, cuando se cumplían 70 años de la mañana de Santa Ana, ilustra la complicidad de guerrilleros y una amistad que nació antes del Moncada.

Con su permiso, Comandante, hay que hablar del hombre que es, aunque prefería no dar declaraciones a la prensa. Los que vienen después deben saber de su lealtad y audacia; que salió de Artemisa para la eternidad y que su nombre es sinónimo de valentía y confianza.

La Seguridad del Estado le debe su inteligencia para medir el alcance del enemigo que sigue insistiendo. Los combatientes del Ministerio del Interior compartirán anécdotas del jefe exigente y humano, del soldado de la Patria que puso siempre el ejemplo por delante.

Aquel joven rebelde que estuvo junto al Che Guevara en la Columna Ocho, bajó de la Sierra Maestra y lo acogió Santa Clara; el Comandante de la Revolución que se plantó frente a Fidel para informar que el Guerrillero Heroico estaba de vuelta, se va de este mundo con su misión cumplida.

Quedará como un enigma la historia de vida que guardó en silencio, los detalles vitales de acciones que definieron trascendentales momentos de la obra que ayudó a forjar desde los días en México, en casa de María Antonia.

Cuba despide a un hijo ilustre, a un Héroe de carne y hueso, digno.

Será difícil no volver a verlo físicamente en cualquiera de los momentos imperecederos de la Revolución; pero, de alguna manera, con su aguda mirada, su andar erguido y el pelo blanquísimo, acompañará los días de este camino difícil.

Con su permiso, Comandante; evoco al poeta: Nadie se va a morir menos ahora...