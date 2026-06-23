Retos de equidad en la vida cotidiana de una mujer (+Fotos)

Holguín, 23 jun (ACN) Escenas de la literatura que muestran a la mujer entregada al cuidado del hombre y del hogar no son ajenas a la realidad actual, pues se repiten en dinámicas familiares donde el rol femenino se asocia a la entrega, el sacrificio y la responsabilidad doméstica.

La persistencia de patrones machistas en el día a día continúa siendo un desafío para la sociedad contemporánea, incluso en contextos donde se han logrado avances significativos en materia de igualdad de género.

En muchos casos, la responsabilidad no es impuesta de manera explícita, sino asumida como parte de una construcción social que definió históricamente los roles dentro de la familia.

La mujer, en su actuar como señora del hogar, es la primera en levantarse, la de menor porción en la comida y la última en dormir.

Lleva una vida multifacética, con servicio continuo, atenta a cualquier problema y sin tiempo de descanso, aun cuando la enfermedad la aceche.

Poco a poco se aleja de su propio ser con el objetivo de servir a otros.

Esos actos moldean conductas que pueden derivar en desigualdad, desvalorización, control y, en escenarios más extremos, violencia por parte de sus parejas, mediante expresiones que no siempre comienzan de manera evidente.

Los cambios legales, por sí solos, no transforman mentalidades.

Constituye una necesidad social asumir que las tareas del hogar y el cuidado son responsabilidades compartidas.

La familia sigue siendo el espacio clave para impulsar la transformación, educando en el respeto y la equidad, orientada a desmontar estereotipos que aún condicionan la cotidianidad.