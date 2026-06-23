En Camagüey homenaje póstumo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés

Camagüey, 23 jun (ACN) En la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz, de esta ciudad, el bravo pueblo de Camagüey rendirá hoy homenaje póstumo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.

Será esta una jornada solemne en honor a uno de los hombres más grandes de la Patria y uno de los más fieles discípulos del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, afirmó Walter Simón Noris, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC).

En la Plaza de la Revolución, testigo de tantas muestras de reafirmación patriótica, los agramontinos demostrarán su respaldo a la dirección histórica de la Revolución y al sistema social cubano, subrayó.

Este 23 de junio, las máximas autoridades del PCC y el Gobierno encabezarán el tributo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, al cual se sumarán, también, miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, así como los diferentes sindicatos de la provincia.