Reconocimiento del Minint al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés 

La Habana, 23 jun (ACN) Los integrantes del Ministerio del Interior expresan sus más sentidas condolencias y el eterno reconocimiento al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Héroe de la República de Cuba y del Trabajo, fundador del Minint y uno de sus jefes más queridos a lo largo de estos 65 años.

En el corazón y en cada acción de los combatientes del Minint que él forjó con su inteligencia y su firmeza vivirá por siempre el Asaltante al Cuartel Moncada, el expedicionario del Granma, el combatiente del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, segundo jefe de la Columna Invasora No. 8 Ciro Redondo y protagonista, junto al Che, en la Batalla de Santa Clara, aseguró el organismo en una declaración publicada en su sitio oficial.

Agregó que para generaciones de jefes y oficiales, su legado y su ejemplo sembró en nuestras filas la admiración y el respeto hacia el jefe protagonista en la primera línea de combate, marcada por la convicción, el sacrificio, el deber, la disciplina, la coherencia y la entrega total al Partido, a la Patria y su independencia.

Supo ganarse con su constancia la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria, al Comandante en Jefe y al General de Ejército. Gloria eterna al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. Hasta la Victoria Siempre, concluyó en su documento.