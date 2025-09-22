Termoeléctrica de Felton amanece en línea con el SEN

Holguín, 22 sep (ACN) La Central Termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez, de Felton, ubicada en el municipio holguinero de Mayarí, aporta hoy de manera estable 170 megavatios (MW) luego de sincronizar este domingo con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Eric Milanés Quinzán, director general de la industria, confirmó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que el bloque entró en línea pasadas las tres de la tarde luego de que una avería en el transformador de uso de la planta adelantara su salida para un mantenimiento programado por 20 días, que tuvo como acción principal la corrección de un escape de hidrógeno en el generador del bloque.

Explicó que el salidero, al encontrarse en una zona de relativo fácil acceso y unido a la experiencia acumulada en la solución de una avería similar anteriormente, permitió acortar considerablemente los plazos concebidos en el cronograma de la reparación.

Comentó además que durante estas jornadas resolvieron un conjunto de incidencias técnicas acumuladas, entre ellas la revisión de la chumacera axial de la turbina, la limpieza del condensador de vapor y la reparación de un calentador de alta presión.

Para recuperar los parámetros de eficiencia y confiabilidad de la planta, dijo, también se llevó a cabo una limpieza profunda de la caldera, se sustituyeron tres juntas en los conductos de humo y se ejecutó un mantenimiento general a equipos auxiliares y sistemas, considerados imprescindibles para asegurar la estabilidad en la generación eléctrica.

En las labores de mantenimiento participaron fuerzas especializadas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), obreros de la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería número 3 (ECI #3), personal de la propia central termoeléctrica y brigadas de apoyo de la Empresa de Servicios a la Unión del Níquel en Nicaro (ESUNI).

En esta industria se prevé la rehabilitación del bloque dos, luego que concluya la preparación de la oferta técnica que ofrece un nuevo diseño acondicionado para quemar el crudo nacional en la nueva caldera.

Este turbogrupo se vio afectado por un incendio al iniciar el proceso de arranque tras un mantenimiento parcial capitalizable que preveía incorporar alrededor de 220 megavatios al SEN en el verano de 2022.

La CTE Lidio Ramón Pérez, considerada entre las más eficientes del país, es la central eléctrica de mayor capacidad instalada en Cuba y su operación contribuye a la estabilidad del SEN en momentos que el país atraviesa por una difícil situación electroenergética.