Desarrolla capacidades Bucanero S.A. para aumento de producciones

Holguín, 22 sep (ACN) La Cervecería Bucanero S.A. en la provincia de Holguín desarrolla capacidades para el crecimiento de sus producciones, que superan el millón de hectolitros anuales, mediante la innovación de marcas, programas de inversiones y el cambio de matriz energética en la industria.

Con un portafolio que incluye cervezas como Cacique, Mayabe y Cristal, y las maltas Bucanero y Perla Negra, la empresa busca incrementar su potencial de elaboración encaminadas a satisfacer la demanda nacional proveniente del comercio minorista, el abastecimiento al sector turístico, la gastronomía y la exportación, explicó a la ACN Ediel Hechavarría, subdirector de Operaciones.

Entre las estrategias implementadas orientadas a optimizar la fábrica se encuentran la creación de latas de 473 mililitros con un nuevo diseño de empaques; la expansión de la red de dispensadores, que incluye la línea de toneles de 30 litros; y el despliegue de un conjunto de inversiones encaminadas a renovar la imagen de las marcas existentes y fortalecer su posicionamiento.

La aplicación inicial de medidas y el esfuerzo de los trabajadores permitieron superar en 100 mil hectolitros lo planificado el año anterior, lo que se destinó, entre otros fines, a abastecer las fiestas populares del nororiental territorio, acotó.

Para el crecimiento futuro cuentan con un plan de inversiones en capital humano, métodos y maquinaria que incluye programas de talento con el objetivo de identificar y formar jóvenes profesionales que puedan ocupar puestos clave, avanzar en el comercio electrónico y fortalecer los vínculos de ventas con nuevas formas de gestión no estatal.

Como propósitos en el presente año destacan el cumplimiento de las metas de venta, el incremento de los volúmenes de fabricación de malta, un producto alimenticio de alta demanda que ya rebasa en un 31 por ciento las proyecciones iniciales, y la optimización de los márgenes de utilidad a través de una mayor eficiencia en los costos y gastos industriales.

Destacó que trabajan en la automatización de procesos enfocados en mejorar el control y reducir el consumo de agua, energía, dióxido de carbono (CO2) y gastos, lo que contribuirá a alcanzar el máximo potencial de la cervecería, estimado en dos millones de hectolitros.

Conscientes de las dificultades en el suministro de agua, agravadas por la situación eléctrica nacional y la sequía, Hechavarría explicó que invierten en la instalación de grupos electrógenos, proyectos de paneles solares empleados en alimentar los pozos y la sustitución de tuberías en la conductora principal desde el poblado de Maceo, en el municipio de Cacocum.

Además, añadió que, con una capacidad productiva de cerca de mil cervezas por minuto, Bucanero se consolida en mercados de España, México, Panamá, Venezuela y Brasil, para lo cual debe enfrentar los desafíos logísticos que implica asegurar un suministro constante que evite pérdidas frente a la competencia.

Como líder en el mercado de toneles en el Caribe y Centroamérica, la Cervecería Bucanero S.A. apuesta por la diversificación del portafolio de ofertas, que también incluye productos premium entre los que se destacan la Bucanero Max y Cristal Extra.