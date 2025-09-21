Lamentan fallecimiento de dirigente del Partido en Cienfuegos

La Habana, 21 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de Cuba, lamentó hoy el fallecimiento de Diomisley Llerena, primera secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Cruces, provincia de Cienfuegos.

“Enviamos un fuerte abrazo y nuestras condolencias a la familia, amigos y compañeros de trabajo de quien fue una revolucionaria incansable, siempre en la vanguardia de nuestra organización”, escribió el mandatario en la red social X.

También Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, manifestó, en la referida plataforma, sus más sinceras condolencias a los allegados de la dirigente partidista.

Roberto Morales, secretario de Organización del Partido, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Diomisley Llerena.

El dirigente partidista aseguró que Llerena siempre será recordada “como una combatiente de primera fila, fiel al Partido y a la Revolución, con la estirpe de Mariana Grajales y Vilma Espín”.

Diomisley Llerena falleció este sábado como consecuencia de un accidente de tránsito, en el que también perdió la vida Efrén Delgado, chofer del vehículo en el que viajaba.